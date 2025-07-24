Омск-Информ
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·Авто

В соцсетях появились записи нарушений.

Омские автомобилисты массово нарушают правила дорожного движения на бульваре Архитекторов, где завершается благоустройство. Горожане опубликовали в соцсетях видезаписи того, как водители разъезжают по новым тротуарам и велодорожкам, игнорируя заградительные блоки и взбираясь на бордюры.
Напомним, с 22 июля в Омске снова перекрыли отрезок бульвара Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября, включая перекрестки. Ограничения продлятся до 30 июля включительно. В это время на бульваре будут монтировать новую троллейбусную сеть.
Как ранее сообщали в мэрии, реконструкция бульвара готова на 92 %. Закончить ее планируется до конца июля.
Андрей Андреев
·Авто

В соцсетях появились записи нарушений.

Омские автомобилисты массово нарушают правила дорожного движения на бульваре Архитекторов, где завершается благоустройство. Горожане опубликовали в соцсетях видезаписи того, как водители разъезжают по новым тротуарам и велодорожкам, игнорируя заградительные блоки и взбираясь на бордюры.
Напомним, с 22 июля в Омске снова перекрыли отрезок бульвара Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября, включая перекрестки. Ограничения продлятся до 30 июля включительно. В это время на бульваре будут монтировать новую троллейбусную сеть.
Как ранее сообщали в мэрии, реконструкция бульвара готова на 92 %. Закончить ее планируется до конца июля.
Андрей Андреев