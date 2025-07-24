Легендарный омский футболист также выразил интерес к новым тренерским назначениям в КХЛ.

Президент омского ФК «Иртыш» и фанат «Авангарда» Дмитрий Сычев рассказал о своих прогнозах и надеждах на предстоящий сезон КХЛ.

– Жаль, что «Авангард» потерял Рида Буше. Он как мне очень нравился, так и всем омским болельщикам. Все к нему привыкли и очень любили его. Но думаю, что новый сезон для «Авангарда» будет интересным, – приводит слова Сычева Legalbet.

Легендарный футболист добавил, что в предстоящем сезоне будет интересно наблюдать за СКА с Игорем Ларионовым, работой Игоря Никитина в ЦСКА и изменениями в игре «Локомотива», который возглавил экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Напомним, что Рид Буше официально покинул омский клуб в начале июня. Генеральный директор «Авангарда» Алексей Сопин объяснял расторжение контракта с легионером тем, что игрок долго принимал решение о подписании договора. Буше продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте», где будет получать 90 млн рублей.