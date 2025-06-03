Замена для нападающего уже на подходе.

Сегодня стало известно, что Рид Буше покинул «Авангард» из-за того, что долго не мог принять решение. Об этом рассказал генеральный директор команды Алексей Сопин.

– Все представляли, когда и где он окажется. Понятно, что это достаточно весомая потеря для «Авангарда». Но еще до моего прихода в клуб Риду предложили контракт. Как я понимаю, на тех же условиях, что и раньше, – цитирует слова гендиректора ТАСС.

По словам Сопина, договор о продлении контракта лежал у Буше с января, но игрок не мог принять решение.

– Когда он возобновил переговоры, мы уже тоже принимали другие решения. Понимая, что у нас есть определенные проблемы с потолком зарплат, решили разойтись, – отметил генеральный директор.

Кроме того, Сопин подчеркнул, что замена Буше есть, однако, кто будет новым игроком омичей, клуб объявит позднее в соответствии с собственным графиком.

В прошлом сезоне Буше сыграл за «ястребов» в 52 матчах, забросил 28 шайб и отдал 21 голевую передачу. В плей-офф американский форвард набрал еще 8 очков в 13 играх.

Напомним, что Буше подписал соглашение с екатеринбургским «Автомобилистом». По новому контракту форвард получит 90 миллионов за сезон.