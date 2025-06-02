Форвард также сможет увеличить доход за счёт бонусов за результативность.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше в ближайшее время перейдет в екатеринбургский «Автомобилист». Как сообщает «Чемпионат», хоккеист заключит однолетний контракт с клубом на сумму 90 миллионов рублей. Дополнительно игрок сможет получить бонусы за достижение личных показателей.

В прошлом сезоне Буше сыграл за «ястребов» в 52 матчах, забросил 28 шайб и отдал 21 голевую передачу. В плей-офф нападающий набрал еще 8 очков в 13 играх.

За карьеру в КХЛ 31-летний Буше провел 397 матчей. На его счету 201 гол и 158 результативных передач.

Ранее стало известно о том, что защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов останется в команде как минимум до конца сезона 2029/2030.