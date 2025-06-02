Клуб объявит об этом в ближайшее время.

В ближайшее время нападающий Рид Буше подпишет однолетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». Официальное объявление ожидается в ближайшее время, сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне в составе «Авангарда» Буше сыграл в 52 матчах, забросил 28 шайб и отдал 21 голевую передачу. В плей-офф американский форвард набрал еще 8 очков в 13 играх.

За карьеру в КХЛ 31-летний Буше провел 397 матчей, в которых забросил 201 гол и отдал 158 голевых передач.

Напомним, что ранее фанатов омского клуба уже начали готовить к уходу легионера, сообщив на неофициальной странице Ги Буше об этом.