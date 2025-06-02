С большой долей вероятности, в грядущем сезоне форвард будет выступать за «Автомобилист».

Фанатов омского «Авангарда», похоже, начали готовить к уходу из клуба нападающего Рида Буше. На неофициальной странице главного тренера «ястребов» Ги Буше в социальной сети «ВКонтакте» опубликован прощальный пост. Сообщается, что в следующем сезоне хоккеист якобы будет играть за «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Ранее заявлялось, что переговоры с агентом Буше сильно затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста, а в Екатеринбурге готовы были пойти на выполнение требований по контракту.

В омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В сезоне-2024/2025 FONBET Чемпионата КХЛ провел 52 матча и набрал 49 (28+21) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 8 (5+3) очков в 5 матчах.