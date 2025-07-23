Сборная пловцов преодолела сотни километров в холодных водах Байкала.

Омичи в составе сборной установили мировой рекорд в заплыве по озеру Байкал. Соревнования в формате эстафетного плавания проходили с 9 июля и были посвящены 80-летию Победы.

Спортсмены планировали преодолеть маршрут от Северобайкальска до поселка Слюдянка за 20 дней, но финишировали досрочно – 21 июля. На финишной черте был зафиксирован мировой рекорд: дистанция в 620 километров была преодолена за 193 часа и 25 минут.

В заплыве участвовали как опытные пловцы, хорошо знакомые с соревнованиями в холодной воде, так и новички, решившиеся попробовать свои силы впервые. Температура воды составляла около 10°C. Каждый участник проходил примерно по 2 километра за смену, сменяясь каждые 40 минут.

Организатором мероприятия выступил омич Антон Московенко. В состав команды вошли омички Кира Шебанкова и Ольга Коломоец, Виктория Рудникевич, а также пловцы из Москвы, Архангельска, Нового Уренгоя, Геленджика, Тюмени, Благовещенска и Иркутска.