Целых 55 букв: названо самое длинное слово в русском языке

Искусственный интеллект помог филологам определиться с рекордсменом на звание.

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина с помощью искусственного интеллекта определил рекордсмена по количеству букв в слове.

Самое длинное слово в русском языке имеет 55 букв. Это название химического соединения «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Как сообщают РИА Новости, наименование встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

В Книге рекордов Гиннесса самым длинным словом на русском языке до 2025 года был «превысокомногорассмотрительствующий». Слово из 35 букв зафиксировано в 2003 году.

