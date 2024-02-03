Омск-Информ
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·Спорт

Капитан «ястребов» отличился результативной передачей. На его счету стало 42 очка. Он стал первым защитником, кто достиг такого показателя.  

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов записал на свой счет результативную передачу. Произошло это во вчерашнем матче против «Металлурга».

Как рассказали в пресс-службе хоккейного клуба, на счету Шарипзянова стало 42 (8+34) очка в 56 матчах регулярного сезона. Таким образом хоккеист установил клубный рекорд результативности для защитников и стал первым, кто достиг такого показателя в «Авангарде».

До Шарипзянова 41 очко в клубе набирали защитники Юрий Рычков (26+15) в 55 матчах и Вячеслав Войнов (11+30) в 59 играх.

·Спорт

Капитан «ястребов» отличился результативной передачей. На его счету стало 42 очка. Он стал первым защитником, кто достиг такого показателя.  

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов записал на свой счет результативную передачу. Произошло это во вчерашнем матче против «Металлурга».

Как рассказали в пресс-службе хоккейного клуба, на счету Шарипзянова стало 42 (8+34) очка в 56 матчах регулярного сезона. Таким образом хоккеист установил клубный рекорд результативности для защитников и стал первым, кто достиг такого показателя в «Авангарде».

До Шарипзянова 41 очко в клубе набирали защитники Юрий Рычков (26+15) в 55 матчах и Вячеслав Войнов (11+30) в 59 играх.