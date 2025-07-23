В партии рассказали, почему отмена законопроекта важна для омичей.

Партия «Новые люди» выступила против законопроекта, вводящего административные штрафы за использование VPN и просмотр материалов, признанных экстремистскими. По мнению депутатов, документ угрожает цифровой свободе и может превратить в нарушителей миллионы обычных россиян.

По словам вице-спикера Госдумы (партия «Новые люди») Владислава Даванкова, чтобы нарушить этот закон, не нужно ничего репостить.

– Что мешает телефонному мошеннику прислать ссылку пенсионеру, которого перекинет на экстремистский сайт? Ничего. Это не только нарушает базовую свободу людей, но и открывает новый простор для мошенничества. По сути, предлагается наказывать людей за то, что их обманули мошенники, – сказал Даванков.

После второго чтения законопроекта партия провела опрос в своем Telegram-канале. В нем приняли участие более 370 тысяч человек – 72 % выступили против закона. Под постом оставили свыше 5 тысяч комментариев.

Люди пишут: «Без VPN не найду документацию для работы», «Этот закон нарушает базовые свободы и права человека», «Это удар по IT-сектору и удаленке». Геймеры боятся штрафов за легальные покупки игр, а юристы и историки – за борьбу с фейками.

– К сожалению, только 67 депутатов проголосовали против, – заявил Даванков. – Остальные поддержали закон. Но это не финал. Впереди – Совет Федерации. Мы будем убеждать коллег. Свобода и здравый смысл должны победить.

«Новые люди» считают: такие резонансные законопроекты нужно рассматривать спокойно и вдумчиво. Авторы просто не учли журналистов и историков, юристов и айтишников, которым VPN нужен по работе. Не объяснили, зачем вообще нужны новые штрафы.

Когда федеральный закон принимают в такой спешке, без оглядки на реальность и на мнение людей, ничем хорошим это не заканчивается.