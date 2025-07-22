Омск-Информ
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Бывший тренер омского клуба заявил, что удивлен уходом форварда за две недели до предсезонки.
Разрыв пятилетнего контракта «Авангарда» с форвардом Владимиром Ткачевым вызвал недоумение у бывшего тренера команды Дмитрия Рябыкина. Несмотря на слухи вокруг ситуации, сам экс-тренер утверждает, что официально позиция Ги Буше озвучена не была.
– Изначально трудно было понять позицию нового тренерского штаба «Авангарда». По поводу Владимира ходило много слухов, но главный тренер по данному вопросу ни разу не дал какого-то разъяснения. Хотя есть официальная информация клуба, что кадровое решение шло прежде всего со стороны тренерского штаба. Так что тут тренеру нельзя отмалчиваться, нужно понять его логику, – сказал Рябыкин Russia-Hockey.ru.
Рябыкин подчеркнул специфичность стиля хоккея, навязанного Буше. Экс-тренер удивился уходу Ткачева, так как он доказал свою эффективность в плей-офф.
– В принципе было видно, какой хоккей ставит Ги Буше. Быстрый, агрессивный, «север – юг», это в общем-то канадская классика. Владимир – игрок другого плана, с нестандартными решениями, избегающий прямых линий. Владимиру надо отдать должное – прошлой весной, вернувшись после тяжелой травмы, он попытался подстроиться под тренера, много отрабатывал в обороне, избегал лишнего риска. Ткачев проявил себя как один из лидеров команды в плей-офф. Поэтому нынешние события для меня все-таки сюрприз, – отметил экс-тренер.
Однако, по мнению Рябыкина, уход хоккеиста непосредственно перед началом сборов вызывает вопросы о правильности принятого решения и ставит под сомнение профессионализм тренерского штаба.
– Со стороны можно утверждать только одно: убирать игрока за две недели до старта предсезонки, мягко говоря, не совсем корректно, – заключил бывший тренер «Авангарда».
Напомним, что в минувшую субботу, 19 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. Ранее агент хоккеиста сообщил, что форвард может продолжить карьеру за рубежом.
Мария Филимонова
·Спорт

Бывший тренер омского клуба заявил, что удивлен уходом форварда за две недели до предсезонки.
Разрыв пятилетнего контракта «Авангарда» с форвардом Владимиром Ткачевым вызвал недоумение у бывшего тренера команды Дмитрия Рябыкина. Несмотря на слухи вокруг ситуации, сам экс-тренер утверждает, что официально позиция Ги Буше озвучена не была.
– Изначально трудно было понять позицию нового тренерского штаба «Авангарда». По поводу Владимира ходило много слухов, но главный тренер по данному вопросу ни разу не дал какого-то разъяснения. Хотя есть официальная информация клуба, что кадровое решение шло прежде всего со стороны тренерского штаба. Так что тут тренеру нельзя отмалчиваться, нужно понять его логику, – сказал Рябыкин Russia-Hockey.ru.
Рябыкин подчеркнул специфичность стиля хоккея, навязанного Буше. Экс-тренер удивился уходу Ткачева, так как он доказал свою эффективность в плей-офф.
– В принципе было видно, какой хоккей ставит Ги Буше. Быстрый, агрессивный, «север – юг», это в общем-то канадская классика. Владимир – игрок другого плана, с нестандартными решениями, избегающий прямых линий. Владимиру надо отдать должное – прошлой весной, вернувшись после тяжелой травмы, он попытался подстроиться под тренера, много отрабатывал в обороне, избегал лишнего риска. Ткачев проявил себя как один из лидеров команды в плей-офф. Поэтому нынешние события для меня все-таки сюрприз, – отметил экс-тренер.
Однако, по мнению Рябыкина, уход хоккеиста непосредственно перед началом сборов вызывает вопросы о правильности принятого решения и ставит под сомнение профессионализм тренерского штаба.
– Со стороны можно утверждать только одно: убирать игрока за две недели до старта предсезонки, мягко говоря, не совсем корректно, – заключил бывший тренер «Авангарда».
Напомним, что в минувшую субботу, 19 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. Ранее агент хоккеиста сообщил, что форвард может продолжить карьеру за рубежом.
Мария Филимонова