Бывший тренер омского клуба заявил, что удивлен уходом форварда за две недели до предсезонки.

Разрыв пятилетнего контракта «Авангарда» с форвардом Владимиром Ткачевым вызвал недоумение у бывшего тренера команды Дмитрия Рябыкина. Несмотря на слухи вокруг ситуации, сам экс-тренер утверждает, что официально позиция Ги Буше озвучена не была.

– Изначально трудно было понять позицию нового тренерского штаба «Авангарда». По поводу Владимира ходило много слухов, но главный тренер по данному вопросу ни разу не дал какого-то разъяснения. Хотя есть официальная информация клуба, что кадровое решение шло прежде всего со стороны тренерского штаба. Так что тут тренеру нельзя отмалчиваться, нужно понять его логику, – сказал Рябыкин Russia-Hockey.ru.

Рябыкин подчеркнул специфичность стиля хоккея, навязанного Буше. Экс-тренер удивился уходу Ткачева, так как он доказал свою эффективность в плей-офф.

– В принципе было видно, какой хоккей ставит Ги Буше. Быстрый, агрессивный, «север – юг», это в общем-то канадская классика. Владимир – игрок другого плана, с нестандартными решениями, избегающий прямых линий. Владимиру надо отдать должное – прошлой весной, вернувшись после тяжелой травмы, он попытался подстроиться под тренера, много отрабатывал в обороне, избегал лишнего риска. Ткачев проявил себя как один из лидеров команды в плей-офф. Поэтому нынешние события для меня все-таки сюрприз, – отметил экс-тренер.

Однако, по мнению Рябыкина, уход хоккеиста непосредственно перед началом сборов вызывает вопросы о правильности принятого решения и ставит под сомнение профессионализм тренерского штаба.