Ремонт театра затянулся на четыре года.

Открытие театра юного зрителя после капремонта и показ премьерного спектакля намечены на конец декабря этого года. Об этом «НГС55» сообщили в министерстве культуры Омской области. На завершение ремонтных работ, как ранее обсуждалось, дополнительно выделили средства из регионального бюджета.

– В целях продолжения работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ» за счет средств областного бюджета в 2025 году выделены 183,4 миллиона рублей, – пояснили в региональном минкульте.

Капитальный ремонт Омского театра юного зрителя стартовал в 2021 году, подрядчиком выступает компания «Стройцентр-Иркутск». Работы сопровождались неоднократными задержками, из-за чего сроки завершения проекта несколько раз сдвигались. Тем не менее, несмотря на незавершенный ремонт, театр уже начал репетиции и принимает первых зрителей.

По инициативе прокуратуры в отношении директора ООО «Поставщик», у которого театр приобретал компьютерную технику, возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, поставленное оборудование не соответствовало параметрам, указанным в контракте.

Скандал вокруг затянувшегося ремонта Омского ТЮЗа может серьезно ударить по министру культуры региона Юрию Трофимову. Чиновнику может грозить не только судебное взыскание 26 миллионов рублей, возвращенных в федеральный бюджет, но и возможная отставка с занимаемой должности.