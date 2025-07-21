Водители рискуют столкнуться с ними.

Управление по охране животного мира предупреждает водителей о повышенном риске столкнуться с лосем или косулей на трассе в Омской области. Сезон гнуса в разгаре, а это значит, что мошки, комары, слепни одолевают лесных животных. Спасаясь от кровососущих, лоси и косули массово выходят на открытые, продуваемые пространства – а это чаще всего автомобильные дороги и их обочины.

Спасаясь от назойливых насекомых, животные теряют обычную осторожность. Их поведение становится непредсказуемым: они могут выскочить на дорогу внезапно, метаться или застыть в свете фар.

Водителей просят быть осторожными на дорогах, пролегающих вдоль леса или около водоемов. Лучше снизить скорость и использовать дальний свет.

Напомним, в мае в Омской области под колесами автомобилей погибли два лося.