В регионе началась сезонная миграция этих животных.

Внезапная встреча с лосем на автомобильной дороге является смертельно опасной, об этом предупредили в Управлении по охране животного мира. Сейчас началась пора весенней миграции зверей.

– Поздний вечер, ночные и ранние утренние часы – время, которое и так связано с условиями недостаточной видимости, является наиболее опасным с точки зрения выхода диких животных на проезжую часть, – сообщают в управлении.

Чтобы избежать ДТП, водителям советуют притормозить и пропустить зверя. При этом нельзя сигналить и пытаться сократить расстояние. К лету активность лосей, по словам экспертов, снизится и не доставит хлопот на трассах.

В случае дорожно-транспортного происшествия нужно обязательно сообщить об этом в полицию по номеру 102 или 112.