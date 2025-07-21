Мероприятия пройдут во всех округах.
Мэр Омска Сергей Шелест объявил о широкомасштабной концертной программе, приуроченной ко Дню города и области. Мероприятия пройдут во всех округах города в рамках проекта «От окраин к центру». Мэр пообещал омичам выступления лучших артистов муниципальных профессиональных коллективов и интерактивные программы.
Для омичей выступят: сибирский хореографический ансамбль «Русь», ансамбль танца «Иртыш», камерный оркестр «ЛАД» и творческие коллективы дворцов культуры «Современник», «Звездный», «Иртыш», «Импульс», «Железнодорожник».
Концерты пройдут по следующему расписанию:
- Октябрьский округ: 24 июля, сквер «Восточная роща» (ул. Молодежная), с 17:00 до 19:00;
- Центральный округ: 25 июля, сад «Сибирь» (ул. 4-я Челюскинцев, 2а), с 18:00 до 20:00;
- Советский округ: 25 июля, микрорайон Новоалександровка (ул. Новоалександровская, 125), с 17:00 до 19:00;
- Кировский округ: 28 июля, ул. Верхнеднепровская, 274, с 17:30 до 19:30;
- Ленинский округ: 30 июля, сквер у ДК «Железнодорожник» (ул. 6-я Станционная, 31), с 17:00 до 19:00.
Напомним, что День города и День области будут отмечать 2 августа. В праздничный субботний день на сцену выйдут группы «Братья Гримм» и «Инь-Ян», а также Юлианна Караулова и Виталий Гогунский, а хедлайнером станет «Дискотека Авария». Также для омичей выступят артисты Омского русского народного хора и Омский губернаторский камерный оркестр под управлением дирижера Григория Вевера.
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