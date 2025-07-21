Кроме того, олимпийский чемпион раскритиковал культ иностранных наставников в КХЛ.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о мотивации главного тренера «Авангарда» Ги Буше и культе североамериканских тренеров в КХЛ. Он заявил, что уже сейчас может представить, что именно канадский специалист напишет у себя в прессе после возвращения домой.

– Буше сообщит, что поначалу был вынужден тренировать местную звезду, который никогда не улыбался, не играл в «бей-беги», не отрабатывал в обороне, а только усложнял и отрезал. Поэтому он, великий тренер из АХЛ, первым же летом эту неправильную звезду показательно «казнил» – чтобы вся команда сразу же восторженно побежала с «севера на юг», строго по установке, – цитирует слова Кожевникова Russia-hockey.ru.

Олимпийский чемпион также добавил, что любовь к североамериканским тренерам в российском хоккее нужно брать под контроль. По его мнению, иностранные специалисты должны доказывать свою любовь к России.

– Если они действительно искренне любят Россию, то пусть, скажем, треть своей зарплаты перечисляют на то, в чем наша страна сейчас больше всего нуждается – на дроны, БПЛА. Тренеры-легионеры привыкли нас использовать, получать огромные деньги, по сути, из бюджета, от обычных граждан России. Так давайте и мы будем использовать их – в том, что касается нашего самого главного проекта, проекта на выживание – СВО. Это будет честно с нашей стороны, – подчеркнул Кожевников.

Напомним, в минувшую субботу «Авангард» попрощался с нападающим Владимиром Ткачевым. В «Авангарде» расторжение контракта с форвардом объяснили необходимостью пересмотра состава и бюджета, тогда как игрок и его агент уверяют, что все дело в конфликте с главным тренером команды Ги Буше. Ткачев поделился, что был готов лично приехать в Канаду, чтобы поговорить с наставником, однако у него не было визы.