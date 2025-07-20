Раритетное растение претендует на звание «Дерево года».

На официальном сайте всероссийского проекта «Деревья – памятники живой природы», нацеленного на сохранение возрастных растений, запустили конкурс «Дерево года». В числе 70 деревьев со всех уголков страны с более чем вековой историей оказалась омская яблоня.

Раритет расположен на улице Ленина, возле краеведческого музея. Предположительно, яблоне 130 лет. С 1980 года она является памятником природы местного значения, при этом дерево продолжает цвести.

При этом омский экземпляр находится на третьем месте с конца. У лидера из Чувашии более 10 тысяч голосов. Проголосовать за яблоню можно здесь: https://rosdrevo.ru/.

Голосование закрывается 1 августа. Победителю достанется сертификат на специальный уход, как и полагается деревьям в почтенном возрасте.