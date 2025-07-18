Пока заведение работает в техническом режиме.

В Омске открылся ресторан грузинской кухни «Сулугуни», расположенный в торговом центре «Топаз» на проспекте Карла Маркса. Пока заведение работает в техническом режиме, как сообщают администраторы в группе ресторана во «ВКонтакте».

Создателем ресторана является омский шеф-повар Игорь Белоглазов, который помимо грузинского ресторана занимается развитием нескольких заведений. В числе его проектов: «Рамен с уткой», Marimoto и фудмаркет «Гараж».

Ресторан «Сулугуни» разместился на цокольном этаже, под рестораном «Реми», который тоже принадлежит Белоглазову. Меню заведения включает традиционные грузинские блюда: хинкали, разнообразные закуски, салаты, супы, горячее и десертные блюда, а также широкий ассортимент напитков.

Торжественное открытие ресторана запланировано завтра, 19 июля. Для гостей приготовлена особая развлекательная программа с участием актеров Драматического театра им. Л. И. Ермолаевой и Государственного академического театра драмы.