Омск-Информ
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·Общество

Молодые горожанки вступили в официальный брак в стенах исправительных учреждений.
Сразу в четырех исправительных учреждениях Омской области состоялись бракосочетания. Как сообщает пресс-служба УФСИН, женились заключенные в колониях № 6, 7 и 9, а также в областной больнице № 11.
Торжество прошло в соответствии с традициями. Молодожены обменялись кольцами и получили свидетельство о браке.
Заместитель начальника исправительной колонии № 7 Андрей Быков подчеркнул, что вступление осужденных в брак оказывает благоприятное воздействие на их исправление и содействует укреплению института семьи.
Отметим, что это не первое сообщение о свадьбах в колониях. Ранее в брак вступил осужденный, который находится в лечебно-исправительном учреждении № 10. Там содержат нарушителей закона, больных активной формой туберкулеза.
Андрей Андреев
·Общество

Молодые горожанки вступили в официальный брак в стенах исправительных учреждений.
Сразу в четырех исправительных учреждениях Омской области состоялись бракосочетания. Как сообщает пресс-служба УФСИН, женились заключенные в колониях № 6, 7 и 9, а также в областной больнице № 11.
Торжество прошло в соответствии с традициями. Молодожены обменялись кольцами и получили свидетельство о браке.
Заместитель начальника исправительной колонии № 7 Андрей Быков подчеркнул, что вступление осужденных в брак оказывает благоприятное воздействие на их исправление и содействует укреплению института семьи.
Отметим, что это не первое сообщение о свадьбах в колониях. Ранее в брак вступил осужденный, который находится в лечебно-исправительном учреждении № 10. Там содержат нарушителей закона, больных активной формой туберкулеза.
Андрей Андреев