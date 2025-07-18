Молодые горожанки вступили в официальный брак в стенах исправительных учреждений.

Сразу в четырех исправительных учреждениях Омской области состоялись бракосочетания. Как сообщает пресс-служба УФСИН, женились заключенные в колониях № 6, 7 и 9, а также в областной больнице № 11.

Торжество прошло в соответствии с традициями. Молодожены обменялись кольцами и получили свидетельство о браке.

Заместитель начальника исправительной колонии № 7 Андрей Быков подчеркнул, что вступление осужденных в брак оказывает благоприятное воздействие на их исправление и содействует укреплению института семьи.