Омск-Информ
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·Общество

Горожане проводят дни без света и без воды.
Омичи пожаловались в соцсетях на неаккуратных рабочих, которые занимаются сносом дома по адресу: 50 лет Профсоюзов, 85. По вине этих рабочих жители близлежащих домов то и дело остаются без электричества или воды.
– Пару месяцев назад при разборе повредили кабель, оставив несколько домов без электроэнергии в +30 на 3 суток. Теперь порвали трубу тепловой компании. Диспетчер сказал, что горячей воды не будет до 25 числа. Причем работы по устранению аварии даже не проводят, они просто перекрыли воду, – сообщает автор поста.
Напомним, в 2020 году в доме на 50 лет Профсоюзов обрушилась стена. В 2023 году прокуратура выявила недостатки конструкции, из-за которых дом может обрушиться в любой момент. Пятиэтажку 1960 года постройки расселили в 2024 году и теперь сносят.
Андрей Андреев
·Общество

Горожане проводят дни без света и без воды.
Омичи пожаловались в соцсетях на неаккуратных рабочих, которые занимаются сносом дома по адресу: 50 лет Профсоюзов, 85. По вине этих рабочих жители близлежащих домов то и дело остаются без электричества или воды.
– Пару месяцев назад при разборе повредили кабель, оставив несколько домов без электроэнергии в +30 на 3 суток. Теперь порвали трубу тепловой компании. Диспетчер сказал, что горячей воды не будет до 25 числа. Причем работы по устранению аварии даже не проводят, они просто перекрыли воду, – сообщает автор поста.
Напомним, в 2020 году в доме на 50 лет Профсоюзов обрушилась стена. В 2023 году прокуратура выявила недостатки конструкции, из-за которых дом может обрушиться в любой момент. Пятиэтажку 1960 года постройки расселили в 2024 году и теперь сносят.
Андрей Андреев