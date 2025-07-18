Он четыре месяца «забывал» подать сведения о своих финансах.
Депутат представительного органа местного самоуправления в Москаленском районе Омской области досрочно сложил полномочия по решению совета округа. Причиной послужило нарушение антикоррупционных требований закона.
Проверка, проведенная прокуратурой, выявила факты несоблюдения депутатом положений законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что он допустил просрочку подачи сведений о своих доходах на протяжении четырех месяцев после вступления в должность.
– В целях устранения нарушений и в связи с тем, что неисполнение вышеуказанной обязанности является безусловным основанием для досрочного прекращения полномочий по причине утраты доверия, прокуратура внесла в Совет Москаленского района представление, по результатам рассмотрения которого полномочия указанного лица прекращены, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В ведомстве отметили, что исполнение и соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления находится на постоянном контроле.