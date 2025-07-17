Депутаты высказали свое мнение о работе мэра и его команды.

Депутаты Омского городского Совета дали оценку деятельности главы города и администрации в 2024 году. С отчетом сегодня, 17 июля, на пленарном заседании выступил Сергей Шелест.

Он рассказал о социально-экономическом развитии Омска, которое решается с помощью нацпроектов, региональных и муниципальных программ, об успешно завершенных капиталоемких проектах, таких как ремонт Ленинградского моста, о благоустройстве и организации общественных пространств, о работающей системе инфраструктурного сбора и так далее.

Поблагодарил мэр депутатский корпус и региональные власти, отметив, что работа ведется совместно и сообща.

– Мы вместе делаем все, чтобы город развивался, чтобы он становился лучше и комфортнее для нас и наших жителей, – сказал Сергей Шелест.

Депутаты Омского городского Совета одобрили отчет, общим впечатлением поделился спикер горсовета.

– Доклад освещает совместную деятельность и администрации города, и депутатов горсовета, потому что было построено значительное количество новых линий освещения, дорог, ремонтировались мосты и школы. Весь бюджет был направлен на развитие инфраструктуры и решения социальных вопросов, – сказал спикер горсовета Владимир Корбут об отчете мэра. – То, что от городского Совета и депутатов не поступило вопросов, это тоже показатель.

Депутаты увидели положительную динамику в ремонте дорог и приобретении нового подвижного состава для общественного транспорта. Мэрия эффективно работает с правительством региона и участвует в различных программах.

– Из отчета видно, что город развивается, – поделился председатель комитета по транспортной инфраструктуре горсовета Юрий Арчибасов. – Невооруженным глазом видно, что город преображается.

Депутат Валерий Студеникин отметил, что все службы и ведомства мэрии откликаются на запросы народных избранников, которые представляют интересы омичей с разных территорий.

– Та обратная связь, которую я получаю от населения, говорит о том, что нас слышат, нас понимают. Сегодняшняя ситуация ставит перед нами серьезные задачи, но мы работаем в одной упряжке, – сказал Валерий Студеникин.

Депутат Иван Котенко также оценил отчет главы города.

– Сергей Шелест, как мэр, продемонстрировал личную ответственность за результаты своей команды. В 2024 году действительно есть чем гордиться, но существует немало точек роста для нового. Работая на округе, я вижу проблемы и получаю вопросы от людей. Главное, не сидеть на месте и находить пути решения.

Депутаты отмечают, что прошедший год стал годом плановой и системной работы, была поставлена задача эффективно использовать каждый бюджетный рубль, и она была выполнена.