Мэр Сергей Шелест рассказал об успешно работающей системе инфраструктурного сбора.

Сегодня, 17 июля, отчитываясь перед депутатами о работе за прошлый год, мэр Сергей Шелест раскрыл механизм по участию застройщиков в развитии социальной инфраструктуры, так называемый инфраструктурный сбор.

В прошлом году депутаты горсовета приняли решение, по которому застройщиков жилых микрорайонов обязали возводить и социальные учреждения: школы, детсады и даже поликлиники. При этом выбор формы участия оставили за предпринимателями: построить новый объект, провести капремонт или перечислить средства в городскую казну. Практика дала хороший результат – в работу включились 14 застройщиков.

– Мы подписали соглашения уже с 14 компаниями – два на капремонт школ с увеличением мест, четыре соглашения на строительство трех детских садов и двух школ и еще восемь соглашений на перечисление средств в бюджет города для строительства двух детских садов, – отметил Шелест.

Поучаствовали и иногородние инвесторы: они позволили увеличить объемы жилищного строительства в Омске на выгодных условиях.

Уже несколько лет на Левобережье активно возводится микрорайон Зеленая Река. В этом году застройщик, питерская компания «Эталон», уже передал первые 47 квартир в новостройках нуждающимся гражданам. Также инвестор взял на себя обязательство поэтапно до 2039 года построить семь детских садов совокупно на 1825 мест и три школы на 3522 места. Соглашение об этом подписано в апреле 2025 года.

Еще один важный проект также не обойдется без участия местных, а может, и иногородних инвесторов – комплексное развитие территорий в рамках реновации частного сектора. Уже выделены пилотные локации под эти цели.

В текущем году по конкурсу власти планируют найти инвесторов, которые могут реализовать программу КРТ и преобразить город.