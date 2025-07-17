Мэр Омска отметил важные городские проекты, которые выполнены на федеральные средства.

На сегодняшнем пленарном заседании горсовета мэр Омска Сергей Шелест,отчитываясь о проделанной в 2024 году работе, раскрыл, как удалось преобразить город в рамках нацпроектов.

По его словам, полностью рекультивированы четыре свалки твердых бытовых отходов – в Центральном, Советском, Кировском и Ленинском округах, три из них – в 2024 году. Общий объем средств, направленных на это, составил 6,6 млрд рублей.

– Далеко не все регионы сумели справиться с такой задачей, мы же смогли – получили высокую оценку и областного правительства, и федерального центра, – подчеркнул Шелест. – А самое главное, решили вопрос, который еще 4-5 лет назад, казалось, решения не имеет.

Еще один важный для города проект – капитальный ремонт Ленинградского моста. Объект делали на федеральные средства и выполнили строго в срок. По данным городской администрации, теперь конструкция исправно прослужит еще 50 лет.

Кроме того, в прошлом году начался ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ за 3 млрд рублей. Объект обещают привести в порядок в 2026 году.

Помимо этого, завершен первый этап реконструкции автодороги на ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт. На эти цели потратили свыше 1 млрд рублей.

Наконец, мэр упомянул о завершении реконструкции бульвара Архитекторов. Работы стоимостью 2,2 млрд рублей начали в 2024 году и сейчас уже вышли на финишную прямую. Глава города добавил, что реализация проекта создаст условия для запуска новых троллейбусных маршрутов.