Омск-Информ
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·Общество

Мэр Омска отметил важные городские проекты, которые выполнены на федеральные средства.

На сегодняшнем пленарном заседании горсовета мэр Омска Сергей Шелест,отчитываясь о проделанной в 2024 году работе, раскрыл, как удалось преобразить город в рамках нацпроектов.

По его словам, полностью рекультивированы четыре свалки твердых бытовых отходов – в Центральном, Советском, Кировском и Ленинском округах, три из них – в 2024 году. Общий объем средств, направленных на это, составил 6,6 млрд рублей.

– Далеко не все регионы сумели справиться с такой задачей, мы же смогли – получили высокую оценку и областного правительства, и федерального центра, – подчеркнул Шелест. – А самое главное, решили вопрос, который еще 4-5 лет назад, казалось, решения не имеет.

Еще один важный для города проект – капитальный ремонт Ленинградского моста. Объект делали на федеральные средства и выполнили строго в срок. По данным городской администрации, теперь конструкция исправно прослужит еще 50 лет.  

Кроме того, в прошлом году начался ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ за 3 млрд рублей. Объект обещают привести в порядок в 2026 году.

Помимо этого, завершен первый этап реконструкции автодороги на ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт. На эти цели потратили свыше 1 млрд рублей.

Наконец, мэр упомянул о завершении реконструкции бульвара Архитекторов. Работы стоимостью 2,2 млрд рублей начали в 2024 году и сейчас уже вышли на финишную прямую. Глава города добавил, что реализация проекта создаст условия для запуска новых троллейбусных маршрутов.

·Общество

Мэр Омска отметил важные городские проекты, которые выполнены на федеральные средства.

На сегодняшнем пленарном заседании горсовета мэр Омска Сергей Шелест,отчитываясь о проделанной в 2024 году работе, раскрыл, как удалось преобразить город в рамках нацпроектов.

По его словам, полностью рекультивированы четыре свалки твердых бытовых отходов – в Центральном, Советском, Кировском и Ленинском округах, три из них – в 2024 году. Общий объем средств, направленных на это, составил 6,6 млрд рублей.

– Далеко не все регионы сумели справиться с такой задачей, мы же смогли – получили высокую оценку и областного правительства, и федерального центра, – подчеркнул Шелест. – А самое главное, решили вопрос, который еще 4-5 лет назад, казалось, решения не имеет.

Еще один важный для города проект – капитальный ремонт Ленинградского моста. Объект делали на федеральные средства и выполнили строго в срок. По данным городской администрации, теперь конструкция исправно прослужит еще 50 лет.  

Кроме того, в прошлом году начался ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ за 3 млрд рублей. Объект обещают привести в порядок в 2026 году.

Помимо этого, завершен первый этап реконструкции автодороги на ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт. На эти цели потратили свыше 1 млрд рублей.

Наконец, мэр упомянул о завершении реконструкции бульвара Архитекторов. Работы стоимостью 2,2 млрд рублей начали в 2024 году и сейчас уже вышли на финишную прямую. Глава города добавил, что реализация проекта создаст условия для запуска новых троллейбусных маршрутов.