Мэр Сергей Шелест рассказал о благоустройстве Городского парка и других локаций.

Сегодня, 17 июля, на пленарном заседании Омского городского совета мэр Сергей Шелест представил депутатам доклад о работе за 2024 год.

По его словам, Омск вошел в число городов-миллионников с комфортной городской средой. Показатели удалось улучшить в 1,5 раза.

– Были приложены максимальные усилия для улучшения этого показателя в 1,5 раза, набрав 183 балла. За 3 года проделана огромная работа – мы улучшили показатель в 1,5 раза, – заявил Шелест.

К слову, добиться таких показателей индекса качества городской среды не удавалось ни одному мэру.

Глава города подчеркнул, что благодаря усилиям удалось максимально эффективно использовать ресурсы не только национальных проектов, но региональные и муниципальные механизмы поддержки. Примером такой комплексной работы стало благоустройство общественных пространств по современным стандартам.

В частности, в прошлом году появилась новая локация для притяжения омичей – Городской сад. Мэр напомнил, что эту территорию выбрали сами горожане. Результат превзошел все ожидания.

– Работы шли в несколько этапов, и тот результат, который мы получили, отмечен на уровне Минстроя РФ. Городской сад включен в перечень лучших практик по благоустройству в нашей стране в 2024 году, – сказал Шелест.

Всего в прошлом году благоустроены 4 общественные территории на сумму более 260 млн рублей. Обновлены аллея братьев Сазоновых, а также участки в парке им. 30-летия ВЛКСМ и Воскресенском сквере.