Отделение не пострадало и уже работает в обычном режиме.

Вчера, 16 июля, в одном из отделений «Почты России» в Кировском округе Омска сработала сигнализация. На сообщение оперативно отреагировали сотрудники региональной Росгвардии.

Оказалось, что источником тревоги стал электрический щиток, расположенный в комнате для хранения посылок, из которого исходило заметное задымление. Благодаря своевременным действиям открытого огня удалось избежать.

Как сообщили «Омск-информу», инцидент произошел в отделении «Почты России» № 82 на улице Бетховена, 28. А причиной задымления было короткое замыкание.

– Почтовое отделение уже работает в штатном режиме. Небольшое задымление в служебном помещении из-за короткого замыкания в электрощите оперативно ликвидировали. Происшествие не отразилось на клиентах и их отправлениях, – сообщила редакции пресс-секретарь «Почты России» в Омской области Екатерина Баканова.

Ранее сообщалось, что отделение «Почты России» в Омске стало работать всего два часа в неделю.