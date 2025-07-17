Жители ближнего зарубежья увидели одинокого мужчину и решили его ограбить.

В полицию обратился 20-летний омич, сообщивший, что на улице 2-я Поселковая на него напали двое неизвестных мужчин. Двое граждан ближнего зарубежья избили омича и похитили из его машины 10 тысяч рублей.

Поздно вечером он возвращался домой на машине и остановился у круглосуточного магазина. К нему подошли незнакомцы и потребовали деньги, на что получили отказ, но конфликт продолжился: мужчина вышел из машины, завязалась драка. Пока один из нападавших бил омича, другой забрал деньги из салона. После этого преступники убежали.

В отделе полиции № 7 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Полицейские установили, что нападение совершили двое граждан ближнего зарубежья, 29 и 28 лет. Их задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Подозреваемые признали свою вину и рассказали, что шли в магазин в состоянии алкогольного опьянения, увидели одинокого молодого человека и решили его ограбить. Похищенные деньги потратили на еду и алкоголь.

Постановлением Первомайского районного суда Омска по ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.