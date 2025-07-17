Омск-Информ
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·Спорт

Экс-президент «Иртыша» скончался на 76-м году жизни.

16 июля 2025 года Омская городская федерация футбола распространила печальную новость о кончине ветерана омского спорта Станислава Аванесова. Бывший президент футбольного клуба «Иртыш» и директор спорткомплекса «Красная звезда» скончался на 76-м году жизни.

Аванесов родился в Омске. В 1971 году он окончил Омский государственный институт физической культуры и спорта, получив квалификацию тренера-преподавателя по хоккею.

В разные годы Аванесов занимал высокие посты, работая директором спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова, парка культуры и отдыха «Советский», а также спортивного комплекса «Красная звезда». Был президентом футбольного клуба «Иртыш», членом президиума Омской городской федерации футбола. По его инициативе был открыт футбольный музей в манеже спорткомплекса «Красная звезда».

Олег Кипорук
·Спорт

Экс-президент «Иртыша» скончался на 76-м году жизни.

16 июля 2025 года Омская городская федерация футбола распространила печальную новость о кончине ветерана омского спорта Станислава Аванесова. Бывший президент футбольного клуба «Иртыш» и директор спорткомплекса «Красная звезда» скончался на 76-м году жизни.

Аванесов родился в Омске. В 1971 году он окончил Омский государственный институт физической культуры и спорта, получив квалификацию тренера-преподавателя по хоккею.

В разные годы Аванесов занимал высокие посты, работая директором спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова, парка культуры и отдыха «Советский», а также спортивного комплекса «Красная звезда». Был президентом футбольного клуба «Иртыш», членом президиума Омской городской федерации футбола. По его инициативе был открыт футбольный музей в манеже спорткомплекса «Красная звезда».

Олег Кипорук