Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Исполнитель оказался в списке из 11 уважаемых горожан, удостоенных этого статуса.

Появилось распоряжение, подписанное исполняющим обязанности мэра Омска Евгением Романиным, о внесении известных горожан в книгу почетных деятелей культуры Омска. В нынешнем году в этот почетный перечень попали художественный руководитель ансамбля «Иртыш» Александр Беленя, художник Елена Боброва, директор музея имени Врубеля Фарида Буреева и глава Омской филармонии Ирина Лапшина.

В книгу внесут также и известного омского композитора Алексея Гализдру. Помимо всего прочего, исполнитель прославился в 1990-е годы матерными частушками и песнями для рекламы. Сейчас у музыканта свой продюсерский центр, но каждое лето у него есть традиция выступать в Воскресенском сквере.

Всего в списке обладателей статуса фигурирует 11 фамилий.

·Культура/Афиша

Исполнитель оказался в списке из 11 уважаемых горожан, удостоенных этого статуса.

Появилось распоряжение, подписанное исполняющим обязанности мэра Омска Евгением Романиным, о внесении известных горожан в книгу почетных деятелей культуры Омска. В нынешнем году в этот почетный перечень попали художественный руководитель ансамбля «Иртыш» Александр Беленя, художник Елена Боброва, директор музея имени Врубеля Фарида Буреева и глава Омской филармонии Ирина Лапшина.

В книгу внесут также и известного омского композитора Алексея Гализдру. Помимо всего прочего, исполнитель прославился в 1990-е годы матерными частушками и песнями для рекламы. Сейчас у музыканта свой продюсерский центр, но каждое лето у него есть традиция выступать в Воскресенском сквере.

Всего в списке обладателей статуса фигурирует 11 фамилий.