Зверьки делятся секретами активного и дружного начала дня.
Удивительный пример активного утра продемонстрировали сурикаты из Большереченского зоопарка. День начался с забавной попытки поймать перышко, которую зверькам все-таки не удалось победить. Зато зрителям представилась возможность увидеть четкую организацию и взаимодействие внутри колонии сурикатов.
Жизнь сурикатов отличается строгой организацией и взаимовыручкой. Несколько членов группы всегда выполняют обязанности наблюдателей, стоя на страже и первыми замечая приближающиеся угрозы. Взрослые сурикаты оперативно спасают малышей, пряча их в надежные укрытия при малейшем риске. Молодняк проходит постоянные тренировки, отрабатывая боевые приемы и охотничьи навыки. Эти малыши копошатся и роют многочисленные ходы и камеры, создавая запутанный подземный город, куда врагу трудно проникнуть. Благодаря этому каждая угроза превращается в интересную игру.
Ранее сообщалось, что в Большереченском зоопарке кенгуренок отказался покидать родную сумку.