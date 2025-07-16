Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

В Омской области сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений соседу. Как стало известно, инцидент произошел накануне в деревне Тавинск Тевризского района.

Мужчины давно находятся в состоянии конфликта, причиной которого являются личные неприязненные отношения. Очередная ссора привела к драке, в ходе которой подозреваемый ударил оппонента по голове кувалдой, серьезно травмировав его.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рваные раны волосистой части головы. Несмотря на серьезность полученных увечий, потерпевший отказался от госпитализации.

Следователи приступили к проверке обстоятельств. Решение о возбуждении уголовного дела примут после определения степени тяжести причиненного вреда здоровью сельчанина. Кувалду правоохранители изъяли сразу же на месте происшествия.