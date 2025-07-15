Такое продвижение препарата оскорбило читателей газеты.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области возбудило дело на индивидуального предпринимателя из-за рекламы в газете «Здоровье на пенсии». Омский бизнесмен рекламировал препарат для потенции «Железный молот», при этом упоминая День Победы и используя символ – георгиевскую ленту.
– 9 Мая – праздник великий! Никто не забыт, ничто не забыто! Подарок «Железный молот, сила молота, твердость стали» (50 мл) каждому мужчине, пришедшему на выставку, подарок – натуральный препарат для отличной потенции «Железный молот». Будь победителем всегда и везде! – гласила реклама.
В антимонопольную службу пожаловался один из читателей газеты. Эксперты совета по рекламе сошлись во мнении, что это недопустимо. Реклама содержит непристойное и оскорбительное сравнение и выражение, может оскорбить честь и достоинство граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Дело начнут рассматривать 7 августа. Предпринимателю грозит штраф.