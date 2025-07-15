Она пройдет 17 марта 2026 года.
Заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина объявила о проведении масштабной выставки произведений Михаила Врубеля, родившегося в Омске, в честь 170-летия со дня рождения мастера живописи. Мероприятие пройдет в следующем году.
Открытие выставки назначено на 17 марта – день рождения художника.
– Планируется вместе с Русским музеем выставка работ Михаила Врубеля. Отмечу, что за Уралом только в нашем музее изобразительных искусств оригинальное полотно художника – триптих «Цветы». И в день его рождения, 17 марта, мы планируем открытие выставки. Минкультуры РФ эту идею поддержало, – рассказала Бакулина на форуме регионов – участников федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут» в Екатеринбурге.
Кроме того, Бакулина подчеркнула, что следующий год станет богатым на события культурной жизни региона. Весной 2026 года в Омске впервые пройдет международный фестиваль, посвященный творчеству писателя Федора Достоевского.
– Нужно обязательно создавать экспозицию в музее Достоевского к 180-летию императора Александра III, который был непосредственным почитателем. Есть много сюжетов, связанных именно с императорской семьей, с их личной дружбой, с различными способами восприятия прозы Достоевского в императорской семье, – добавила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова.
Проект «Императорский маршрут», частью которого станут представленные инициативы, направлен на популяризацию культурного наследия эпохи правления династии Романовых.