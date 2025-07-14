Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Дмитрий Пьянов считает, что ключевая ставка вскоре перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования.

Ключевая ставка Центробанка в обозримом будущем перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования, считают в ВТБ.

– Можно смело предположить, что уже при ставке 10-12 % спрос на кредитном рынке начнет восстанавливаться, – сказал в интервью «Коммерсанту» первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Однако регулятор понимает риски чрезмерного кредитного роста. По мнению Пьянова, у Центробанка есть четкое понимание, что двузначные темпы прироста кредитного портфеля, особенно ближе к 20 %, несовместимы с целевым уровнем инфляции в 4 %.

·Экономика/Бизнес

Дмитрий Пьянов считает, что ключевая ставка вскоре перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования.

Ключевая ставка Центробанка в обозримом будущем перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования, считают в ВТБ.

– Можно смело предположить, что уже при ставке 10-12 % спрос на кредитном рынке начнет восстанавливаться, – сказал в интервью «Коммерсанту» первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Однако регулятор понимает риски чрезмерного кредитного роста. По мнению Пьянова, у Центробанка есть четкое понимание, что двузначные темпы прироста кредитного портфеля, особенно ближе к 20 %, несовместимы с целевым уровнем инфляции в 4 %.