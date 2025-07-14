Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчине грозит колония.
Сотрудники УФСБ задержли 42-летнего жителя Омска за публичное оправдание терроризма. На него завели уголовное дело.
Поводом стали антироссийские взгляды мужчины, которые он транслировал в соцсетях. Он публиковал комментарии, оправдывающие теракт в Иркутской области, который произошел 26 сентября 2022 года и в результате которого был ранен военный комиссар.
Следователи обыскали дом и место работы омича. У него изъяли компьютер, который он использовал в своей незаконной деятельности.
Андрей Андреев
·Происшествия

Мужчине грозит колония.
Сотрудники УФСБ задержли 42-летнего жителя Омска за публичное оправдание терроризма. На него завели уголовное дело.
Поводом стали антироссийские взгляды мужчины, которые он транслировал в соцсетях. Он публиковал комментарии, оправдывающие теракт в Иркутской области, который произошел 26 сентября 2022 года и в результате которого был ранен военный комиссар.
Следователи обыскали дом и место работы омича. У него изъяли компьютер, который он использовал в своей незаконной деятельности.
Андрей Андреев