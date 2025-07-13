Жаслану Мустаханову грозит уголовная ответственность за участие в боях на Украине.

На российско-финской границе задержали мужчину, который оказался бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» и принимал участие в боях на Украине. В нем опознали человека, ограбившего ювелирный магазин в Омске в 2023 году.

Пограничная служба Финляндии еще 17 июня сообщила о задержании мужчины в районе города Китеэ (Северная Карелия). Он попросил международную защиту и был помещен в центр временного содержания. Два дня назад, 11 июля, финское издание Yle сообщило, что за убежищем обратился бывший боец ЧВК «Вагнер», назвавший себя Евгением (настоящие имя и фамилия не разглашаются). К новости было прикреплено видео, где задержанный на финской границе россиянин выступает как командир роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о боях за Селидово (ДНР) осенью 2024 года.

Военкор Костя Хейсканен опознал на видео Жаслана Мустаханова, известного также как Евгений Шпартун с позывным «Канелло». В октябре 2023 года на тот момент 31-летний житель Пермского края Мустаханов вместе с 42-летним омичом Алексеем Быковым дерзко ограбили ювелирный магазин в торговом комплексе на улице Кирова в Омске. Мустаханов, одетый в камуфляжный костюм и балаклаву, подошел к стеклянной витрине салона, разбил ее молотком и похитил два планшета с золотыми изделиями. Быков ждал его в машине без номеров у входа. После этого грабители скрылись.

Часть похищенного они сбыли в Перми, затем пути сообщников разошлись. Быков получил 200 тыс. рублей и вернулся в Омск, где и был задержан. Мустаханова оперативники задержали в Новосибирске на съемной квартире. В соседнем регионе он продал вторую часть награбленного. Общая сумма преступной прибыли составила 1 млн рублей.

В конце июня 2024 года Октябрьский районный суд Омска приговорил Мустаханова и Быкова к 6 годам строгого режима. Как и когда Мустаханов освободился из колонии и оказался на фронте – неизвестно.

Финские пограничники подозревают его в нарушении закона о государственной границе, а криминальная полиция рассматривает возможность уголовного дела, связанного с его службой в ЧВК «Вагнер». Пока Мустаханов не считается подозреваемым, предварительное расследование планируется завершить к осени. Сейчас финны ждут доказательств от Украины, которая изучает видеозаписи для проверки его возможной причастности к участию в боевых действиях на территории этой страны.

Как сообщил посол Украины в Финляндии Михаил Выдойник, вопрос экстрадиции Мустаханова решится после судебных консультаций. Сотрудничество с финскими властями он назвал успешным.