От пограничников иностранцы прятались в пустом вагоне грузового поезда, но все равно были обнаружены.

На железнодорожной станции Исилькуль сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали двух иностранцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Въезд на территорию России им был закрыт, ранее жители одной из азиатских республик неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

– Один из них был осужден по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», другой – по ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожении или повреждение имущества», а также по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы», – сообщили в пограничном управлении.

В Россию иностранцы пытались въехать в пустом вагоне грузового поезда, но были задержаны пограничниками. На нарушителей завели уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Исилькульский городской суд приговорил каждого к 1 году 8 месяцам строгого режима. Приговор вступил в законную силу.