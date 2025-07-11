Омск-Информ
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·Происшествия

Вода сильно осложнила передвижение пешеходов.
Жители Ленинского округа Омска пожаловались в соцсетях на новый тротуар на улице Кучерявенко. После дождя там образовалась лужа шириной в несколько метров. Вода не уходит, и в результате от одного конца тротуара до другого нельзя добраться.
– Да, Ленинск – весь в озерах. На улице Труда двор затапливает полностью! Мальчишки со скамеек прыгают в лужу, вода им – по колени, – рассказала в комментариях еще одна местная жительница.
Отметим, что дожди, по прогнозу синоптиков, будут идти в Омске еще несколько дней.
Андрей Андреев
·Происшествия

Вода сильно осложнила передвижение пешеходов.
Жители Ленинского округа Омска пожаловались в соцсетях на новый тротуар на улице Кучерявенко. После дождя там образовалась лужа шириной в несколько метров. Вода не уходит, и в результате от одного конца тротуара до другого нельзя добраться.
– Да, Ленинск – весь в озерах. На улице Труда двор затапливает полностью! Мальчишки со скамеек прыгают в лужу, вода им – по колени, – рассказала в комментариях еще одна местная жительница.
Отметим, что дожди, по прогнозу синоптиков, будут идти в Омске еще несколько дней.
Андрей Андреев