Компания «Сибдор» активно участвует в дорожном ремонте.

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подписало два крупных договора подряда на ремонт тротуаров в Омске. Победителем торгов стало ООО «Сибдор», общая сумма заключенных соглашений составит 200 млн рублей.

Согласно контрактам, подрядчик должен провести работы по восстановлению и обустройству тротуаров, а также навести порядок в зоне проведения работ после их окончания. Ремонт тротуаров будет проводиться по заявкам УДХБ силами и техникой подрядчика, сообщает портал «СуперОмск». На свою работу он дает 4-летнюю гарантию.

Тротуары будут ремонтировать до 15 августа.

ООО «Сибдор» является одним из крупных подрядчиков по проведению дорожного ремонта в Омске. В этом году компания занимается ремонтом дороги по улице 7-я Северная. Ранее она приводила в порядок улицы Заозерная, Коммунальная, Интернациональная, Гусарова, Пушкинский тракт и другие объекты.