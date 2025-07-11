Соглашение затрагивает совместную работу над региональным проектом «Школа 21».

Группа компаний «Титан» подписала соглашение о сотрудничестве в области повышения квалификации сотрудников холдинга и цифровой трансформации. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко и председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

– Цифровая трансформация бизнеса – это важнейший инструмент развития и успешного роста бизнеса в условиях современного мира высоких технологий, – сказал Дмитрий Солнцев. – Мы благодарим наших партнеров за доверие и признание высокой квалификации Сбера в области цифрового развития. Сотрудничество с ГК «Титан» подтверждает нашу готовность помогать бизнесу адаптироваться к новым условиям рынка и обеспечивать устойчивое развитие российских компаний.

Соглашение предусматривает совместную работу по реализации программ Корпоративного университета Сбербанка и «Школы 21», направленных на развитие IT-компетенций сотрудников ГК «Титан», внедрение передовых технологий искусственного интеллекта, а также поддержку перехода на отечественные программные решения в бизнес-процессах холдинга.

– Сегодня цифровые навыки и технологии искусственного интеллекта становятся ключевыми драйверами развития любой крупной компании и экономики в целом, – сказала Ольга Тарасенко. – Их грамотное внедрение позволяет не только оптимизировать производственные процессы, но и значительно повысить конкурентоспособность на рынке. Сотрудничество отражает стратегический курс Группы компаний на цифровую трансформацию и инновационное развитие, а также позволит усилить наши позиции в качестве технологического лидера на российском рынке.

Также в ходе сотрудничества топ-менеджмент ГК «Титан» получит доступ к уникальным образовательным программам по цифровым навыкам, разработанным с учетом лучших практик лидеров цифровой экономики. Кроме того, стороны планируют совместно разрабатывать и адаптировать обучающие программы, способствующие развитию персонала и решению актуальных бизнес-задач.