Ситуация в Омской области изменится из-за системы «Мигрант ID».

Лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев рассказал, что с 2026 года в России заработает система цифрового контроля «Мигрант ID». Ее сформируют в ходе реализации указа президента о создании «Цифрового профиля иностранного гражданина».

Соответствующий указ подписан 9 июля. Он позволит навести порядок с миграцией по всей стране, в том числе в Омской области.

– Как мы и предлагали, мигрантов обяжут сдать всю информацию сразу: биометрию, сведения об образовании и судимости, заболеваниях и наличии медстраховки, сертификаты о соответствии работе, на которую они претендуют, мобильные номера. Даже недвижимость и транспорт в собственности, – сказал Алексей Нечаев. – Без ID не получится устроиться на работу и открыть счет в банке. За неоформление ID в срок мигрантов должны депортировать.

По его словам, реализовали и другое важное предложение партии: разработку, запуск и эксплуатацию новой системы оплатят сами мигранты. Минфин поддержал инициативу по вводу семи новых пошлин, которые должны будут оплатить мигранты для работы в России.

Система «Мигрант ID», которую разработала партия «Новые люди», – это полный цифровой контроль за иностранцами, которые приезжают в Россию на работу. По этой системе мигрант обязан еще до въезда в страну указать полную информацию о себе, включая судимости, болезни, квалификацию и место, где он будет жить и работать в России. Подача заявки будет стоить 5 тысяч рублей. Если заявку одобрят, то он получит электронный пропуск.

При въезде в Россию на спецпунктах надо будет сдать биометрию. Уже находясь в стране, в течение самой первой недели мигрант обязан будет подтвердить, что у него открыт счет в российском банке, есть жилье и официальная работа. Также система позволит сделать все перемещения и финансовые операции мигранта предельно прозрачными, а улицы городов – безопасными.