Статистикой поделился один из федеральных банков.

По данным ВТБ, в Сибирском федеральном округе в июне банк провел более 5 тысяч сделок на сумму 4,7 млрд рублей. Это на четверть больше по количеству и объему, чем показатели месяцем ранее.

Лидерами стали Новосибирск (1 млрд рублей), Красноярск (829 млн рублей) и Кемерово (801 млн рублей). При этом число реализованных за полгода сделок в Кемерове на 5 % больше, чем в Красноярске. Средний чек автокредита в СФО по итогам полугодия составил 900 тысяч рублей.

– В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса, – прокомментировали в банке. – Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится. Самые востребованные сегменты – новые автомобили отечественных и китайских брендов.

По предварительным оценкам ВТБ, в прошлом месяце банки в целом предоставили россиянам около 134 млрд на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 16 % выше итогов мая текущего года, но на 38 % меньше, чем в июне 2024 года.

В целом по итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей. Это на 46 % ниже результата за аналогичный период прошлого года.

С учетом работы госпрограммы и субсидированных программ производителей основная активность заемщиков продолжает концентрироваться на рынке новых авто.