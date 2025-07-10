На новой площадке будут проводить мероприятия, собрания и репетиции.

Этим летом в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского начнет работать мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание». Оформление пространства объединяет в себе историю вуза и современность студенческих отрядов Омской области.

Создание площадки для студенческих отрядов открывает перед вузом новые перспективы развития. 240 квадратных метров пространства для проведения мероприятий, собраний и репетиций позволит привлечь больше молодых людей в ряды участников студенческих отрядов.

– «СО.Здание» в ОмГУ станет первым пространством студенческих отрядов именно на территории вуза, – рассказал председатель правления студенческих отрядов Омской области Алексей Потейко. – Это место объединяет поколения, идеи и смыслы, создавая прочную основу для развития студотрядовского братства и новых инициатив. Мы гордимся, что реализовали этот проект в стенах одного из ведущих вузов региона – ОмГУ, и точно знаем, что этот опыт подхватят и другие университеты и колледжи нашего региона.

Новое пространство создали на средства, собранные студентами на День ударного труда. День ударного труда – это всероссийская акция, в которой участники студенческих отрядов в один из дней трудового сезона (целины) показывают особенные трудовые достижения. Заработную плату за одну смену переводят в Фонд РСО на различные социальные нужды. Традиция была возрождена в 2012 году в год 50-летия со дня первого проведения акции.

– Сейчас в нашем университете работают шесть студотрядов: студенческие сервисные отряды «Панда Сервис» и «Солар», строительный отряд «Колосс», педагогический отряд «Визави», археологический отряд «Ермак» и студенческий отряд проводников «Пегас», – сказал ректор ОмГУ Иван Кротт. – Здесь каждый студент находит себя! «СО.Здание» – это не просто место, а символ студенческого духа: здесь переплетаются традиции, энергия молодости и современные форматы. Уверен, что этот проект станет новой точкой притяжения для всех, кто хочет расти, творить и менять мир вокруг себя.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить форму на сайте studotrayd.ru или позвонить в колл-центр по номеру 8-800-770-0-117.