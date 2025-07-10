Уши омичей оказались не готовы завершающему этапу работ на бульваре.

Компании-подрядчику «СтройТраст», ведущей ремонтные работы на бульваре Архитекторов, вынесли официальное предостережение.

ООО «СтройТраст» нарушает тишину, мешая спокойствию жителей соседних домов. Жалобы на шум, издаваемый при работах, поступили в Роспотребнадзор. По итогам проверки было установлено, что подрядчик обязан был минимизировать шумовое воздействие, однако необходимые меры не были предприняты. В связи с этим компании «СтройТраст» выдано предостережение.

Напомним, реконструкцию бульвара Архитекторов компания «СтройТраст» начала в сентябре 2023 года. Завершить работы планировалось к 20 декабря 2024 года. Однако сроки перенесли. Теперь бульвар обещают открыть для движения ко Дню города, 2 августа.

Ранее сообщалось, что реконструкция одной из главных улиц Левого берега Омска выходит на финишную прямую.