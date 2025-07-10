Всего шайкой бандеровцев было убито более полутора тысяч поляков.

ФСБ России вчера, 9 июля, опубликовала находящийся в архиве Омской области протокол допроса участника Волынской резни, члена организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН*-УПА*).

В январе 1944 года в Ровенской области сотрудники отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» 143-й Конотопско-Коростеньской стрелковой дивизии (143 ККСД) 13-й армии 1-го Украинского фронта приступили к розыску нацистских преступников и пособников режима немецкой оккупации. Одним из задержанных оказался непосредственный участник Волынской резни – Иван Васюк, известный в боевом крыле УПА (организации украинских националистов-бандеровцев (ОУН-Б*) под псевдонимом Голубь.

В ходе дальнейшего допроса задержанный дал сотрудникам «Смерша» показания о совершенных им преступлениях. Так, он сообщил, что руководителем его подразделения был Микола Свистун (псевдонимы Ворон, Ясень и Ярбый).

С июля 1943 по январь 1944 года его отряд нападал на польские деревни. Мирное население убивали, все, что можно было ограбить – грабили.

– Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей, – рассказал на допросе Васюк.

Бандеровцы убивали не только поляков, но не щадили и украинцев, если те не были участниками их организации.

– Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками, – сообщил террорист.

По показаниям Васюка, участники отряда «Ворона» в июле 1943 – январе 1944 годов зверски убили около 1500 мирных граждан польской и украинской национальности. Чаще всего убивали топорами, реже в ход шли ножи и огнестрел.

– Всего нашим отрядом, т. е. сотней, убито в трех деревнях примерно около полутора тысяч человек всех возрастов, часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство уводилось в лес. Убийство происходило часто топорами, часть были зарезаны ножами, я лично убил 19 человек из винтовки, – рассказал бандеровец.

Население украинских сел, поддерживающих бандеровцев, днем сидело по домам, а ночами выходило участвовать в нападениях на польские села на Волыни. На допросе бандеровец дал показания о селах, которые поддерживали бандеровцев. Всего он назвал 12 населенных пунктов, в которых все мужчины являются членами бандеровской организации.

* Запрещенная в РФ террористическая организация