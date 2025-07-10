В мероприятии приняли участие более 20 семей.

8 июля, в День семьи, любви и верности, региональный Минтруд вместе со студенческими отрядами провели «Битву семей». В конкурсе приняли участие более 20 семей.

– Семья – это опора и источник силы, а для студенческих отрядов семейные ценности всегда были важной частью традиций, – сказал председатель правления студенческих отрядов Омской области Алексей Потейко. – Мы учим бойцов не только работать в команде, но и бережно относиться друг к другу, поддерживать, уважать и ценить близких. В конкурсе принимали участие также и студотрядовские семьи. За время существования движения студенческих отрядов только в Омской области образовалось более 10 тысяч семей. Сегодня на фестивале «Россия. Соединяя сердца» образовалась еще одна студотрядовская семья – Никита и Ирина Багровские познакомились в студенческих отрядах.

Во время мероприятия прошли творческие, спортивные, интеллектуальные и развлекательные конкурсы. Для детей провели мастер-классы, также для них организовали станцию аквагрима. Вожатые студотрядов провели для маленьких омичей различные активности.

Победителям конкурса достался приз – семейные выходные в санатории. Также всем участникам вручили подарки.