Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Вчера, 9 июля, в Марьяновском районе Омской области произошел серьезный инцидент. В местный ОМВД доставили женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

Предположительно, преступление случилось после совместного распития спиртного супругами, пришедшими домой на обед с утренней рабочей смены. Разозлившись из-за отказа мужа вернуться на работу, женщина схватила кухонный нож и четырежды ударила мужчину в грудную клетку, одно из ранений оказалось проникающим.

Пострадавший сейчас находится под присмотром врачей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Оружие нападения изъято и приобщено к делу.

Отмечается, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.