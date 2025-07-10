В Омске находится 45 киосков сети.
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже готового бизнеса в Омске – сети табачных магазинов New Tobacco. В описании указано, что сеть включает 45 точек розничной торговли, оснащенных кассами, видеонаблюдением, системой кондиционирования, а также охранной и пожарной сигнализацией.
Франшизу New Tobacco в Омске представляет индивидуальный предприниматель Алексей Малышев.
В объявлении указана цена в один миллион рублей, однако продавец отмечает, что с конкретным покупателем цена будет обсуждаться индивидуально. Также возможна продажа отдельных точек.
Как рассказал РБК Омск продавец, продажа бизнеса связана с желанием направить финансы в дpугое направление или производство.