Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В Омске находится 45 киосков сети.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже готового бизнеса в Омске  сети табачных магазинов New Tobacco. В описании указано, что сеть включает 45 точек розничной торговли, оснащенных кассами, видеонаблюдением, системой кондиционирования, а также охранной и пожарной сигнализацией.

Франшизу New Tobacco в Омске представляет индивидуальный предприниматель Алексей Малышев. 

В объявлении указана цена в один миллион рублей, однако продавец отмечает, что с конкретным покупателем цена будет обсуждаться индивидуально. Также возможна продажа отдельных точек. 

Как рассказал РБК Омск продавец, продажа бизнеса связана с желанием направить финансы в дpугое направление или производство.

Олег Кипорук
·Экономика/Бизнес

В Омске находится 45 киосков сети.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже готового бизнеса в Омске  сети табачных магазинов New Tobacco. В описании указано, что сеть включает 45 точек розничной торговли, оснащенных кассами, видеонаблюдением, системой кондиционирования, а также охранной и пожарной сигнализацией.

Франшизу New Tobacco в Омске представляет индивидуальный предприниматель Алексей Малышев. 

В объявлении указана цена в один миллион рублей, однако продавец отмечает, что с конкретным покупателем цена будет обсуждаться индивидуально. Также возможна продажа отдельных точек. 

Как рассказал РБК Омск продавец, продажа бизнеса связана с желанием направить финансы в дpугое направление или производство.

Олег Кипорук