В Омске находится 45 киосков сети.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже готового бизнеса в Омске – сети табачных магазинов New Tobacco. В описании указано, что сеть включает 45 точек розничной торговли, оснащенных кассами, видеонаблюдением, системой кондиционирования, а также охранной и пожарной сигнализацией.

Франшизу New Tobacco в Омске представляет индивидуальный предприниматель Алексей Малышев.

В объявлении указана цена в один миллион рублей, однако продавец отмечает, что с конкретным покупателем цена будет обсуждаться индивидуально. Также возможна продажа отдельных точек.

Как рассказал РБК Омск продавец, продажа бизнеса связана с желанием направить финансы в дpугое направление или производство.