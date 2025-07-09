Подмосковная пивоварня «Заговор» выпустила классический светлый лагер, посвященный памяти омского музыканта.
Компания «Заговор» из Подмосковья анонсировала появление особого сорта пива, названного в честь знаменитого омского музыканта Егора Летова. Продукт представляет собой классическое светлое пиво типа дортмундер с уровнем алкоголя 5,5 %.
Название напитка «Здорово и вечно» отсылает к альбому группы «Гражданская оборона», выпущенному в конце 1980-х годов, а также к «документалке», снятой после смерти исполнителя.
– «Здорово и вечно» – пиво памяти великого музыканта Егора Летова, классический, питкий лагер, сорт, вдохновленный знаковым одноименным альбомом, – говорится в сообщении пивоварни «Заговор».
Идея выпуска подобного продукта возникла не случайно. Компания ежегодно в августе производит лимитированную партию крепкого имперского стаута в память о Летове. В 2023 году производитель познакомился с вдовой музыканта Натальей Чумаковой, заручился ее поддержкой и выпустил 1020 эксклюзивных банок с уникальной этикеткой.
– Тираж был 1020 банок. Для этого сорта мы специально подготовили коллекционную двухслойную этикетку с фотографией из семейного архива. Однако Наталья рассказывала, что сам Егор, скорее всего, не пил бы такое пиво (крепкий стаут), предпочитая обычные лагеры. Поэтому мы спросили ее о возможности сделать самый обычный питкий лагер, как и любил Егор. Собственно, это и есть «Здорово и вечно» – сорт пива, который посвящен Егору, – рассказал генеральный директор пивоварни Григорий Малаев РБК.
Ранее сообщалось, что московские виолончелисты сняли в Омске необычный клип на песню Егора Летова.