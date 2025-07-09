Омск-Информ
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·Общество

Подмосковная пивоварня «Заговор» выпустила классический светлый лагер, посвященный памяти омского музыканта.
Компания «Заговор» из Подмосковья анонсировала появление особого сорта пива, названного в честь знаменитого омского музыканта Егора Летова. Продукт представляет собой классическое светлое пиво типа дортмундер с уровнем алкоголя 5,5 %. 
Название напитка «Здорово и вечно» отсылает к альбому группы «Гражданская оборона», выпущенному в конце 1980-х годов, а также к «документалке», снятой после смерти исполнителя.
– «Здорово и вечно» – пиво памяти великого музыканта Егора Летова, классический, питкий лагер, сорт, вдохновленный знаковым одноименным альбомом, – говорится в сообщении пивоварни «Заговор».
Идея выпуска подобного продукта возникла не случайно. Компания ежегодно в августе производит лимитированную партию крепкого имперского стаута в память о Летове. В 2023 году производитель познакомился с вдовой музыканта Натальей Чумаковой, заручился ее поддержкой и выпустил 1020 эксклюзивных банок с уникальной этикеткой.
– Тираж был 1020 банок. Для этого сорта мы специально подготовили коллекционную двухслойную этикетку с фотографией из семейного архива. Однако Наталья рассказывала, что сам Егор, скорее всего, не пил бы такое пиво (крепкий стаут), предпочитая обычные лагеры. Поэтому мы спросили ее о возможности сделать самый обычный питкий лагер, как и любил Егор. Собственно, это и есть «Здорово и вечно» – сорт пива, который посвящен Егору,  рассказал генеральный директор пивоварни Григорий Малаев РБК.
Ранее сообщалось, что московские виолончелисты сняли в Омске необычный клип на песню Егора Летова.
3022Мария Филимонова
·Общество

Подмосковная пивоварня «Заговор» выпустила классический светлый лагер, посвященный памяти омского музыканта.
Компания «Заговор» из Подмосковья анонсировала появление особого сорта пива, названного в честь знаменитого омского музыканта Егора Летова. Продукт представляет собой классическое светлое пиво типа дортмундер с уровнем алкоголя 5,5 %. 
Название напитка «Здорово и вечно» отсылает к альбому группы «Гражданская оборона», выпущенному в конце 1980-х годов, а также к «документалке», снятой после смерти исполнителя.
– «Здорово и вечно» – пиво памяти великого музыканта Егора Летова, классический, питкий лагер, сорт, вдохновленный знаковым одноименным альбомом, – говорится в сообщении пивоварни «Заговор».
Идея выпуска подобного продукта возникла не случайно. Компания ежегодно в августе производит лимитированную партию крепкого имперского стаута в память о Летове. В 2023 году производитель познакомился с вдовой музыканта Натальей Чумаковой, заручился ее поддержкой и выпустил 1020 эксклюзивных банок с уникальной этикеткой.
– Тираж был 1020 банок. Для этого сорта мы специально подготовили коллекционную двухслойную этикетку с фотографией из семейного архива. Однако Наталья рассказывала, что сам Егор, скорее всего, не пил бы такое пиво (крепкий стаут), предпочитая обычные лагеры. Поэтому мы спросили ее о возможности сделать самый обычный питкий лагер, как и любил Егор. Собственно, это и есть «Здорово и вечно» – сорт пива, который посвящен Егору,  рассказал генеральный директор пивоварни Григорий Малаев РБК.
Ранее сообщалось, что московские виолончелисты сняли в Омске необычный клип на песню Егора Летова.
3022Мария Филимонова