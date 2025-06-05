Музыканты исполнили популярную композицию на фоне стены памяти.

Музыкальный коллектив Московского ансамбля виолончелистов Национального филармонического оркестра России под руководством маэстро Владимира Спивакова создал видеоклип на песню Егора Летова «Всё идет по плану». Эта информация появилась в сообществе «Летов Омск» во «ВКонтакте».

Съемки клипа состоялись 3 июня в Омске, на фоне стены памяти легендарного музыканта, установленной в Чкаловском поселке в 2018 году. Именно в этом районе проживал Егор Летов. Видео со съемок поделился организатор Вадим Красный в своих соцсетях.

По его словам, музыканты участвовали в фестивале «Владимир Спиваков приглашает», а в свободные дни записали музыкальные клипы на композиции «Всё идет по плану» Егора Летова и «Верхом на звезде» Найка Борзова.